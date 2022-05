Carte blanche INTERCAL #7 Volumes Reims, 8 juin 2022, Reims.

Carte blanche INTERCAL #7 Volumes Comédie (Studio) 3 Chaussée Bocquaine Reims

2022-06-08 19:00:00 – 2022-06-08 20:00:00 Comédie (Studio) 3 Chaussée Bocquaine

Reims 51100

PAR Mathieu Chamagne, musicien et compositeur

et Olivier Dupuy, comédien

Direction artistique Afif Riahi – Echos Electrik

Cette carte blanche, entre spectacle et installation, est une invitation à expérimenter de nouveaux modes d’interaction, à confronter des points de vue et d’écoute indépendants, à essayer d’écouter avec les yeux et voir avec les oreilles, à questionner la place du corps dans l’espace numérique.

Olivier Dupuy nourrit en temps-réel le dispositif de gestes, de sons, de mots, le public est convié à voyager à travers les dimensions visuelles, sonores et interactives de ces sculptures numériques à la rencontre de mondes imaginaires et singuliers.

INFOS+

Suivi d’un échange avec l’équipe artistique puis d’un verre offert au Restaurant / Bar de la Comédie.

Volumes est une expérience immersive et collective conçue par Mathieu Chamagne qui propose d’explorer par le geste et l’écoute un espace virtuel peuplé d’objets sonores interactifs.

+33 3 26 48 49 10 http://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/carte-blanche-intercal-7

Comédie (Studio) 3 Chaussée Bocquaine Reims

