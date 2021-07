Carte Blanche Gwen Sampé feat. Jobic Le Masson Le Bab-Ilo, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 18h à 21h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatif du 24 juillet au 8 août 2021

Une chanteuse de jazz pour qui l’art de l’improvisation est une partie intégrante et indispensable de son paysage sonore. Née dans une famille de chanteuses à Houston, Texas, son approche de chant jazz est enracinée dans le passé, mais aussi moderne et original sans détour. Baignée dans la musique de John Coltrane et Betty Carter entre autres, elle apporte surprise et audace dans ses spectacles. Son histoire artistique est riche et diversifié. On peut aussi le trouver dans le domaine interdisciplinaire de performance artistique, comme son spectacle auto-produit “Turnings,” inspiré par le livre d’ecrivain nigérien Wole Soyinka, A Shuttle In The Crypt, ou plus récemment ses collaborations avec le danseur Iranian Mehdi Farajpour ou également son one woman show “Boundaries”…“My journey, riding the transformative wave of sound, my mission, sharing »

(Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations)

Concerts -> Jazz

Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)



Contact :Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

Concerts -> Jazz Musique;Plein air

Date complète :

2021-07-25T18:00:00+02:00_2021-07-25T21:00:00+02:00

Dicom/Ville de Paris