Carte Blanche Georges-Edouard Nouel Le Bab-Ilo, 7 août 2021-7 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 7 août 2021

de 18h à 21h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatif du 24 juillet au 8 août 2021

Natif de la Martinique, le pianiste, arrangeur et compositeur associe son jazz à d’évidentes racines antillaises. Georges Edouard Nouel s’inscrit dans la lignée de Marius Cultier, Michel Sardaby et Alain Jean-Marie. Ila collaboré avec de grands noms : Rufus Harley, Pierre Vassiliu, Bernard Lubat, Max Cilla…Son secret ? Un doigté fameux, une subtilité face au langage musical, et un insatiable appétit de création, de mélange et de rencontres. Un jazz empreint d’universel…

+guest

(Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations)

Concerts -> Jazz

Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)



Contact :Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

Concerts -> Jazz Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-07T18:00:00+02:00_2021-08-07T21:00:00+02:00

©Ville de Paris