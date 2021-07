Carte Blanche François Négret – « Flêche La Chair » Le Bab-Ilo, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 16h à 17h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021.

Une lecture musicale ou un concert littéraire, à grands renforts de textes de Antonio Lobo Antunes (« Carlos »), Peter Handke (« Essai sur la fatigue »), Paul Verlaine, Louis Calaferte, Jean Genet, François Négret (« Rouge est la couleur »). Accompagné par Sylvain Darde au piano.

Apprécié des auteurs du cinéma français pour son charisme et sa présence évidente, François Négret tourne pour Bohringer réalisateur (C’est beau une ville la nuit, en 2006), Cédric Kahn (Les regrets), Dominique Cabrera (Ça ne peut pas continuer comme ça), Brigitte Sy (L’astragale), Philippe Faucon (Amin), et plus récemment Valeria Bruni Tedeschi (Les estivants).

(Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations)

Spectacles -> Théâtre

Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)



Contact :Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

Spectacles -> Théâtre Insolite;Plein air

Date complète :

2021-07-25T16:00:00+02:00_2021-07-25T17:00:00+02:00

Dicom/Ville de Paris