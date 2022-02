Carte Blanche Femmes de Bretagne Médiathèque le Passe Muraille, 26 mars 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Carte Blanche Femmes de Bretagne

Médiathèque le Passe Muraille, le samedi 26 mars à 10:30

**Présentation de l’association par Catherine Thibaudeau, coordinatrice Femmes de Bretagne Nantes-Sud** Femmes de Bretagne est un réseau d’entraide ayant pour vocation de favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises par les femmes, en Bretagne et en Loire-Atlantique. Son ambition est de mettre en lien toutes les femmes pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, s’entraider et partager les compétences, qu’elles soient porteuses de projet, entrepreneures ou bretonnes solidaires. **Rencontre avec Caroline Noël, blogueuse littéraire** Grande lectrice, (elle lit de tout, partout et tout le temps !), Caroline aime faire part de ses coups de cœur à son entourage qui la sollicite en retour sur des conseils de lecture. Elle aime dénicher LE livre qu’il faut pour une personne en particulier. En 2016, elle décide d’allier sa passion de la lecture à ses compétences (marketing et communication) avec un premier défi personnel : créer son blog littéraire !

Gratuit, réservation conseillée

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique



