En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes, la bibliothèque s’associe à la Caverne des BD pour une Carte blanche spéciale féminismes ! En partenariat avec la Caverne des BD. Les supers libraires de la Caverne des BD vous partagent leurs coups de cœur autour du thème des féminismes. mercredi 8 mars, 17h ados/adulte inscription recommandée, dès le 8 février En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes… > Une soirée ciné avec la projection du documentaire Djamilia !> Un atelier de couture de serviettes lavables avec Soie Rouge et la Maison du Zéro Déchet !> Une collecte de produits d’hygiène intime avec Règles Élémentaires durant tout le mois de mars ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

