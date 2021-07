Le Blanc Le Blanc Indre, Le Blanc Carte Blanche fait son marché Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Carte Blanche fait son marché Le Blanc, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Blanc. Carte Blanche fait son marché 2021-07-09 18:00:00 – 2021-07-09 21:00:00

Le Blanc Indre Le Blanc1 rue Pierre Millon Indre Vous retrouverez sur place : le Fournil des Hirondelles, la brasserie La Palisse, Dame Violette, Liloya Artisanat, Ateliers Atout Brenne, la Fab(r)iquette, les Vins Vivants, la ferme des Cabrioles, Cagette et Fourchette, Bobines d’avenir, Hermine Descours, Steff et Stuff, Marie Corail, Cernuzome. Coup de projecteur sur Vesty, nouveau commerce au Blanc. Carte Blanche fait son marché avec une vingtaine d’exposants, une buvette spéciale, un concert… carteblanche36@orange.fr +33 2 54 37 00 94 https://www.carteblanche36.com/ Vous retrouverez sur place : le Fournil des Hirondelles, la brasserie La Palisse, Dame Violette, Liloya Artisanat, Ateliers Atout Brenne, la Fab(r)iquette, les Vins Vivants, la ferme des Cabrioles, Cagette et Fourchette, Bobines d’avenir, Hermine Descours, Steff et Stuff, Marie Corail, Cernuzome. Coup de projecteur sur Vesty, nouveau commerce au Blanc. © Carte Blanche 36 dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Blanc Adresse 1 rue Pierre Millon Ville Le Blanc lieuville 46.63341#1.05851