Carte Blanche fait son Marché de Noël Le Blanc, 17 décembre 2021, Le Blanc.

Carte Blanche fait son Marché de Noël Le Blanc

2021-12-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-17 21:00:00 21:00:00

Le Blanc Indre Le Blanc Indre Centre-Val de Loire

EUR Venez rencontrer et échanger avec les artisans locaux autour de leurs étals, déguster leurs produits et admirer leurs créations.

Un concert (oui oui !), des artisans, des produits locaux… et nous !

Et oui Cagette&Fourchette a eu envie de partager ce moment avec eux et avec vous !

La distribution des cagettes commandées sur la boutique en ligne https://boutique.cagette-et-fourchette.fr aura donc lieu de vendredi 17 de 17h à 19h!

On a hâte et on vous attend nombreux

Le Tiers lieu Carte Blanche est heureux de vous inviter à son Marché de Noël !

+33 2 54 37 00 94

Le Blanc

