Contrexéville 88140 « Carte blanche du CEDEM » est un parcours musical débutant à la Médiathèque A. Malraux avec le groupe de découverte instrumentale.

La manifestation se poursuivra par une déambulation en musique jusqu’à la galerie thermale où les élèves et l’ensemble du CEDEM se produiront pour célébrer la fête de la musique.

Les élèves de toutes les classes instrumentales seront représentés pour cette manifestation éclectique et sympathique. CEDEM

