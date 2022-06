Carte Blanche de Sophie Chemin, céramiste Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: 45210

Ferrières-en-Gâtinais

Carte Blanche de Sophie Chemin, céramiste Ferrières-en-Gâtinais, 24 juin 2022, Ferrières-en-Gâtinais. Carte Blanche de Sophie Chemin, céramiste Ferrières-en-Gâtinais

2022-06-24 14:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Ferrières-en-Gâtinais Nouvelle Carte Blanche le 24 juin !

Une collaboration entre une céramiste, Sophie Chemin, un sculpteur, Patrick Loret et une artiste peintre, Marie Desforge.

Un univers et des pièces uniques à découvrir dans une exposition à la lumière des lampes de Sophie Chemin pour un hommage à la vie à travers les tableaux de Marie Desforge, le tout à admirer dans une ambiance confortable entouré des tabourets de Patrick Loret.

Soyez au rendez-vous le 24 juin à la Maison des métiers d’art ! Un univers et des pièces uniques à découvrir dans une exposition à la lumière des lampes de Sophie Chemin pour un hommage à la vie à travers les tableaux de Marie Desforge, le tout à admirer dans une ambiance confortable entouré des tabourets de Patrick Loret. metiersdart@cc4v.fr +33 2 38 26 04 05 https://www.maisondesmetiersdart45.fr/ Nouvelle Carte Blanche le 24 juin !

Une collaboration entre une céramiste, Sophie Chemin, un sculpteur, Patrick Loret et une artiste peintre, Marie Desforge.

Un univers et des pièces uniques à découvrir dans une exposition à la lumière des lampes de Sophie Chemin pour un hommage à la vie à travers les tableaux de Marie Desforge, le tout à admirer dans une ambiance confortable entouré des tabourets de Patrick Loret.

Soyez au rendez-vous le 24 juin à la Maison des métiers d’art ! CC4V

Ferrières-en-Gâtinais

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 45210, Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Ferrières-en-Gâtinais Adresse Ville Ferrières-en-Gâtinais lieuville Ferrières-en-Gâtinais Departement 45210

Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Carte Blanche de Sophie Chemin, céramiste Ferrières-en-Gâtinais 2022-06-24 was last modified: by Carte Blanche de Sophie Chemin, céramiste Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 24 juin 2022 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais 45210