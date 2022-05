Carte blanche de l’élève Emile André

Carte blanche de l’élève Emile André, 21 mai 2022, . Carte blanche de l’élève Emile André

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21 22:00:00 EUR 0 0 Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Les élèves du conservatoire vous invitent à découvrir le spectacle qu’ils ont imaginé, créé er réalisé dans le cadrede l’aboutissement de leurs études artistiques. Consacré au violoncelle, cette carte blanche est un évènement unique, particulièrement coloré, riche en surprises et émotions. Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Les élèves du conservatoire vous invitent à découvrir le spectacle qu’ils ont imaginé, créé er réalisé dans le cadrede l’aboutissement de leurs études artistiques. Consacré au violoncelle, cette carte blanche est un évènement unique, particulièrement coloré, riche en surprises et émotions. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville