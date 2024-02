Carte blanche de danse classique et contemporaine Chartres, dimanche 17 mars 2024.

Dimanche

Plongez dans l’univers captivant de la musique classique et de la danse contemporaine, interprétés par des solistes d’exception, des ensembles de musique de chambre, des chœurs d’enfants à la voix angélique, et des danseurs talentueux repoussant les limites du mouvement artistique.

Fortes de leur succès, les cartes blanches au musée reviennent cette saison avec des rendez-vous toujours plus nombreux, qui célèbrent la créativité, l’émotion et le dévouement de nos jeunes élèves et vous promettent des moments inoubliables empreints de passion et d’inspiration. EUR.

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17

Cloître Notre-Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

