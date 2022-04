Carte Blanche : Collectif’Art Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Le cycle “Carte Blanche” se poursuit à la Maison des métiers d’art. Après l’exposition présentant le projet pédagogique, le Collectif’Art s’installe. A découvrir : – Nadine Frot, peintre en décor – Martine Longval, céramiste – Isabelle Rousseau, sculptrice. Une collaboration qui promet de belles œuvres à admirer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T15:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T12:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T12:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T15:00:00 2022-05-29T18:00:00

