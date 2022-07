CARTE BLANCHE: BUFFET SONORE

Une caravane rouge, des lampions, deux djs..Retrouvez Dj. Chalawan & Dj. Spoilt Bastards pour une soirée festive et inattendue! Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique. avec la compagnie DeLaLune. La petite scène qui a la bougeotte avec ses deux DJ et leur caravane rouge vintage s’installera à Guérande. Ils auront grand plaisir à vous ambiancer toute la soirée !

Une caravane rouge, des lampions, deux djs..Retrouvez Dj. Chalawan & Dj. Spoilt Bastards pour une soirée festive et inattendue! Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique.

