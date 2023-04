Carte blanche avec la Caverne des BD : Mois parisien du handicap Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Carte blanche avec la Caverne des BD : Mois parisien du handicap Bibliothèque Saint-Eloi, 28 juin 2023, Paris. Le mercredi 28 juin 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. Dans le cadre du Mois parisien du handicap, la bibliothèque s’associe à la Caverne des BD pour une nouvelle Carte blanche thématique ! En partenariat avec la Caverne des BD. Les super libraires de la Caverne des BD vous partagent leurs coups de cœur autour du thème du handicap et ses représentations dans la bande dessinée contemporaine. En présence d’interprètes LSF/FR. mercredi 28 juin, 17h ados/adultes inscription recommandée, dès le 28 mai Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi Carte blanche avec la Caverne des BD : mois parisien du Handicap

