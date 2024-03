Carte blanche aux Toiles Cirées Port Sud – devant la salle de quartier Ramonville-Saint-Agne, jeudi 4 avril 2024.

Carte blanche aux Toiles Cirées Concert en paysage – Bête à en manger du foin Jeudi 4 avril, 19h00 Port Sud – devant la salle de quartier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:30:00+02:00

Pour cette carte blanche, le Kawa (bar associatif du Kiwi) sera exceptionnellement décentralisé à Port Sud !

Bête à manger du foin, c’est un trio de souffle qui s’accorde dans leur propre intimité. Lilli , Antoine et Tere se rencontrent et cherchent leur propre dialogue, font des sons ou des coups de tambours, enveloppés par des bruits électroniques. Cette soirée est une invitation à observer autrement le paysage du Port Sud !

Ce concert en paysage est proposé par la compagnie Toiles Cirées, dans le cadre de son projet de territoire Avant, la forêt dont la finalité est une randonnée spectacle qui aura lieu les 1er et 2 juin 2024.

Port Sud – devant la salle de quartier 19 Av. Émile Zola Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/carte-blanche-toiles-cirees-3/ »}]

concert spectacle

Cie Toiles Cirées