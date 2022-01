Carte blanche aux professeurs du conservatoire Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Carte blanche aux professeurs du conservatoire

Théâtre Municipal de Nevers, 30 janvier 2022, Nevers.

Théâtre Municipal de Nevers, le dimanche 30 janvier à 17:00

Le programme de ce concert est éclectique afin de montrer la diversité de l’enseignement au conservatoire et de faire découvrir au public des oeuvres du grand répertoire clasique de musique de chambre, et aussi pour certaines moins connues mais originales dans leur forme et orchestration. Cet concert est également l’occasion de mieux connatire le conservatoire à travers ses professeurs, montrant ainsi que ce sont ausi de vrais artistes.

De 17€ à 7 €

Programme éclectique visant à faire découvrir au public des œuvres du répertoire de musique de chambre. Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

2022-01-30T17:00:00 2022-01-30T18:30:00

