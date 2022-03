Carte blanche aux jeunes musiciens de l’atelier DEMOS Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Carte blanche aux jeunes musiciens de l’atelier DEMOS Centre culturel Henri-Desbals, 19 mai 2022, Toulouse. Carte blanche aux jeunes musiciens de l’atelier DEMOS

Centre culturel Henri-Desbals, le jeudi 19 mai à 19:00

Apéro-spectacle ————— **Dispositif d’éducation musicale et orchestrale** **En partenariat avec la MJC Prévert** Pour ce dernier apéro-spectacle de la saison, nous proposons une carte blanche aux jeunes musiciens du quartier participant au projet DEMOS au sein de l’atelier de la MJC Jacques Prévert. Ces derniers, pratiquant le violon, l’alto ou encore le violoncelle présenteront leurs travaux avant de participer à un grand concert à la Philharmonie de Paris prévu le 18 juin avec les 105 enfants de DEMOS. **Suivi à 21h** du concert de l’Orchestre de chambre de Toulouse

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Henri-Desbals Adresse 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Carte blanche aux jeunes musiciens de l’atelier DEMOS Centre culturel Henri-Desbals 2022-05-19 was last modified: by Carte blanche aux jeunes musiciens de l’atelier DEMOS Centre culturel Henri-Desbals Centre culturel Henri-Desbals 19 mai 2022 Centre culturel Henri-Desbals Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne