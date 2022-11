Carte blanche aux étudiants du PSPBB à l’Alimentation générale L’Alimentation Générale, 24 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 24 novembre 2022

de 20h30 à 22h00

. gratuit

Les étudiants en DNSPM Musiques actuelles amplifiées du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB) investissent l’Alimentation Générale le temps d’une carte blanche qui mettra en avant trois projets.

– Louise Dissous –

Louise Dissous : clavier/chant

Julie Brau : violon/choeurs

Florence Loriot : violoncelle

Sami Foukani-Descamps : contrebasse

Paul Pesty : batterie, guitare folkAuteure-compositrice-interprète, Louise Dissous se livre avec sincérité à travers ses textes en français. Elle nous parle de nature, d’amour, de rêves et de regrets. Dans un registre intimiste et poétique, ses chansons ont le poids d’un aveu, la douceur d’une confidence.

Louise mêle la légèreté de sa voix et la richesse du piano à l’expressivité des cordes. Sa musique s’inscrit dans la tradition de la chanson française, dans laquelle s’invitent le romantisme d’une Regina Spektor et la finesse d’une Agnès Obel.

Sur scène, la chanteuse-pianiste est entourée de Florence Loriot, violoncelliste, Julie Brau, violoniste, Sami Foukani-Descamps, contrebassiste, et Paul Pesty, batteur. Avec cette formation à tendance acoustique, ils créent ensemble les textures d’un univers musical à la fois criant de réalisme et éperdument rêveur. Comme on parcourt un journal intime, chaque chanson est une invitation à se laisser conter une histoire, à découvrir un paysage qui vous laissera songeur, et vous donnera du baume au cœur.

– Cathy Jane –

Cathy Jane : Chant/violon/guitare

Nathan Mollet : claviers

ND : batterie + SPDCathy Jane est une jeune autrice-compositrice- interprète qui se produit régulièrement sur la scène actuelle parisienne. Précédemment dans des projets funk/soul, à la fois en tant que chanteuse lead ou choriste, elle travaille aujourd’hui un répertoire de compositions alliant français et anglais, accompagnée par ses musiciens. Ce nouveau projet personnel propose un voyage aux sonorités acoustiques et électriques à la croisée de la pop et de la Néo-Soul.

– Kahani –

Lévane Katchlichvili : Chant/guitare

Thomas Léon : guitare/choeurs

Louise Dissous : Claviers

Thimothé Bouzemane : Basse

Vadim Hoch : BatterieKahani

Naviguer entre le réel et le rêve, la douceur et la violence, le mystique et l’universel : c’est là l’enjeu de la musique de Kahani. Le groupe propose un rock progressif qui exprime les paradoxes et la dualité inhérente à chaque être, en puisant dans des influences musicales allant de Radiohead et Tool à Massive Attack ou Swans. Les compositions complexes sont au service de textes écrits principalement en français.

Mais Kahani puise aussi toute son inspiration dans la littérature et le cinéma, offrant ainsi un déroulé narratif à leurs compositions. Après tout, Kahani signifie histoire.

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://agenda.pspbb.fr/events/carte-blanche-aux-etudiants-du-pspbb/

