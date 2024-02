Carte blanche au groupe Delta Delta Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez découvrir le son brut et épuré du duo féminin indie rock DELTA DELTA, influencé par les années 90 et mêlant rock et jazz. Une expérience musicale unique à ne pas manquer pour célébrer l’égalité femmes-hommes.

Concert dans le hall du CPA Angel Parra

Pour le mois de l’égalité femmes-hommes, nous accueillons le groupe DELTA DELTA. Un duo féminin indie rock aux influences variées, allant du rock au jazz, se distingue principalement par son style marqué par les années 90. Avec une formule minimaliste composée de guitare, batterie et voix, le duo propose un son à la fois brut et épuré.

Pour leur carte blanche, DELTA DELTA accueille Collëtte, une artiste de chanson française aux accents pop rétro des années 80 et aux influences anglo-saxonnes. Ensemble, elles vous offriront une heure de musique qui promet un voyage musical entre douceur, puissance et éclat, reflétant une féminité audacieuse et singulière.

Vendredi 8 mars 2024 à partir de 19h – Entrée libre

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014

Contact : +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra

CPA Angel Parra x ifac Delta Delta