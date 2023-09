Carte blanche au George Eastman Museum Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Le George Eastman Museum, qui fêtera l’année prochaine son 75e anniversaire, possède l’une des plus anciennes archives cinématographiques au monde. C’est à James Card (1915-2000), son fondateur, que l’on doit la préservation d’œuvres cinématographiques parmi les plus célèbres, telles que The Big Parade (La Grande Parade, 1925) et The Crowd (La Foule, 1928) de King Vidor, ainsi que de nombreux films muets de Greta Garbo, Lon Chaney, Gloria Swanson ou encore Louise Brooks.

Pour cette carte blanche, nous présentons la première collaboration entre Browning et Chaney, The Unholy Three (Le Club des trois, 1925), un complexe mélange psychologique d’horreur, de crime et de mélodrame. James Card a obtenu la collection personnelle de films de DeMille permittant de préserver ses mélodrames, ses « comédies sexuelles » et ses épopées bibliques. Pour notre carte blanche, nous avons choisi le trop méconnu Chimmie Fadden Out West (Chimmie Fadden dans l’Ouest, 1915), un film d’une élégance et d’une subtilité rares pour une comédie américaine des années 1910.

Exemple unique de symbolisme sur les écrans américains, The Blue Bird (L’Oiseau bleu, 1918) de Maurice Tourneur est une adaptation fidèle et sombre de la pièce de Maurice Maeterlinck. Stage Struck (Vedette, 1925) d’Allan Dwan montre non seulement Gloria Swanson en charmante comédienne terre-à-terre, mais aussi les débuts du Technicolor dans toute sa splendeur. Lonesome (Solitude, 1928) de Paul Fejos, avec sa cinématographie à couper le souffle et une combinaison exubérante de teintages et de couleur au pochoir, ainsi que l’une des premières bandes sonores synchronisées, est souvent considéré comme l’un des derniers chefs-d’œuvre du cinéma muet américain.

Les films muets tardifs occupent également une place de choix dans la collection du musée. Certains sont de célèbres chefs-d’œuvre du cinéma, comme The Docks of New York (Les Damnés de l’océan, 1928) de Josef von Sternberg. Man, Woman and Sin (1927) de Monta Bell, avec John Gilbert et la grande vedette de Broadway Jeanne Eagels, sera projeté dans une toute nouvelle restauration numérique. Autre film marquant du cinéma muet, Queen Kelly (La Reine Kelly, 1929) d’Erich von Stroheim, n’a jamais été achevé en raison du renvoi de son réalisateur par la star du film, Gloria Swanson.

Parmi les autres raretés sélectionnées par le musée, citons The Shakedown (L’École du courage, 1929) de William Wyler, un mélodrame que l’on croyait perdu depuis longtemps et qui a miraculeusement refait surface dans une collection privée, The Girl Without a Soul (La Fille sans âme, 1917), réalisé par le brillant John H. Collins, qui périt lors de la pandémie de grippe de 1918 à l’âge de vingt-huit ans, et Borderline (1930), un film expérimental mettant en scène Paul Robeson et réalisé par un groupe d’intellectuels britanniques en Suisse.

Et n’oubliez pas : tous les grands films ne sont pas des longs métrages, deux sélections de courts métrages devraient le prouver. L’une se concentre sur ce que l’on appelle la « première avant-garde américaine », un atout indéniable de la collection du George Eastman Museum. La seconde est délibérément éclectique, opposant Max Linder, László Moholy-Nagy et le toujours imprévisible Charley Bowers.

