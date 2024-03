CARTE BLANCHE AU FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES L’hybride Lille, vendredi 15 mars 2024.

CARTE BLANCHE AU FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES Une fois n’est pas coutume, L’hybride met son grand écran en arrière-plan et vous propose une soirée spéciale à l’occasion d’une carte blanche au Festival Longueur d’ondes ! Vendredi 15 mars, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation.

Événement unique en France, le Festival de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes fête ses 20 ans du 7 au 11 février 2024 à Brest ! Deux décennies de réflexion et de partage à l’écoute des voix, des sons du monde, pour mieux comprendre et appréhender la spécificité de la radio comme de la création sonore dans ce qu’elles ont de plus commun et de plus singulier. À l’occasion de rencontres, tables rondes, séances d’écoute, émissions en public, expérimentations sonores, concerts et spectacles, la programmation de Longueur d’ondes s’articule autour de propositions thématiques sur des questions de société saillantes, mais aussi sur la musique, l’information, le documentaire, la fiction radiophonique…

Le temps d’une soirée, cet incontournable festival brestois pose ses valises à L’hybride. Ouvrez grand vos oreilles pour plonger dans la création sonore à travers des pièces extraites du Palmarès du Festival.

Dès 14 ans.

Durée du programme : 1h30 env.

En présence d’Irène Paci, chargée de l’action culturelle à Longueurs d’ondes.

www.longueur-ondes.fr

► INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

. Accessibilité : soirée accessible à un public en situation de handicap visuel.

→ Toutes les infos : https://lhybride.org/carte-blanche-au-festival-longueur-dondes-2024/

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.