CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE SALLE THEATRE VITRE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE SALLE THEATRE, 19 mars 2023 00:00, VITRE. CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE . Un spectacle à la date du 2023-03-19 au 2023-03-19 16:00. Tarif : 7.0 7.0 euros. SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine . Centre culturel Jacques Duhamel (1-1054641 et 3-1077296) présente: ce concert. Numéro PMR: 02 23 55 55 80. Votre billet est ici. Centre culturel Jacques Duhamel (1-1054641 et 3-1077296) présente: ce concert. Numéro PMR: 02 23 55 55 80 Votre billet est ici.

Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu SALLE THEATRE Adresse 2 rue de Strasbourg Ville VITRE Tarif 7.0-7.0 euros lieuville SALLE THEATRE VITRE Departement Ille-et-Vilaine

SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE SALLE THEATRE 2023-03-19 was last modified: by CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE SALLE THEATRE SALLE THEATRE 19 mars 2023 00:00 SALLE THEATRE VITRE

VITRE Ille-et-Vilaine