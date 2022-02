CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE DE ROUEN Mamers, 12 mars 2022, Mamers.

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE DE ROUEN Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

2022-03-12 – 2022-03-12 Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe Mamers

Spectacle proposé dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois, la carte blanche au Conservatoire mêlera danse classique et danse moderne. Les élèves de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois participeront également au spectacle.

Entrée libre et gratuite pour tous

Placement assis, non numéroté

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 et contact@tourisme-maine-saosnois.com

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

