Carte blanche au collectif Coqcigrue ! Aubigny-sur-Nère, 29 avril 2022, Aubigny-sur-Nère.

Carte blanche au collectif Coqcigrue ! Aubigny-sur-Nère

2022-04-29 17:00:00 – 2022-04-29

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère

Armande Ferry-Wilczek : Voix lumineuse et profonde, les textes d'Armande Ferry-Wilczek sont à la fois bruts et poétiques.

This is chanson française, les deux moiselles de B : Les deux moiselles proposent une version plein air de leur prochain spectacle, sur le marché !

Sauvons les pâquerettes : Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres, de rêveurs et d’histoires incongrues, les membres de Pelouse Secours invitent les curieux à cueillir ces espèces sauvages et indomptables en musique.

Nouvelle vague, les deux moiselles de B : Pendant que Juliette Rillard et Amandine de Doncker chantent et jouent des chansons issues ou faites pour le cinéma, Mickaël Roux dessine.

Malakit Duo :Quiproquos, vacuité, faux-semblants, des pistes de jeu et prétextes à la poésie quotidienne.

Plusieurs spectacles : De l’inutilité de la lecture ou 6 bonnes raisons d’arrêter de lire : Pour leur émission TV, deux animatrices proposent de réussir en un tour de main, de se détacher définitivement de la lecture et de ses désagréments.

+33 2 48 81 50 06

