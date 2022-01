Carte blanche au collectif Bokolo Coco Velten, 21 janvier 2022, Marseille.

Carte blanche au collectif Bokolo

Coco Velten, le vendredi 21 janvier à 19:30

Rendez-vous ce vendredi pour une soirée musicale Carte blanche au Collectif BOKOLO ! Au programme plusieurs groupes se produiront sur la scène de Coco Velten **Le BBH** Le big band harmony est un collectif d’artistes réunissant des musicien.nes, des chanteurs, des rappeurs et des slameurs et interprétant des morceaux aux influences méditerranéennes, d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine. A l’origine, ce cercle d’ami.es s’est rencontré à Marseille dans le cadre de jamweb : ssions et de soirées privées. **Fanie Fayar** s’illustre dans le Nsangi Groove-soul , une combinaison de rythmes congolais africain et des styles pop funk rock , jazz et soul. Avec sa musique éclectique , Fanie fayar sait mêler douceur, groove et émotion. Parmi les réussites de leur parcours , Fanie Fayar a été médaillée d’or en chanson, dans le huitième jeu de la francophonie de Abidjan 2007 , elle a aussi été lauréate de l’afro pépite show 2021 et chevalier de l’ordre du mérite national. **Ban D’I Bong** (arrière petit fils du monde en langue Punu) est un groupe métis qui reflète les couleurs de notre société. Ban D’l Bong revisite le monde avec ses compositions originales et donne naissance à un nouveau style musical : la pop sebene , qui prend racine dans la rumba congolaise et fusionne musique, pop , slam n rock, afro beat et reggae. **Saykrosa** Instagram : [https://instagram.com/saykro_o_mic?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/saykro_o_mic?utm_medium=copy_link) **Les Toulikou** est un groupe de musique marseillais qui s’est constitué en 2020 par Jean-François Molina. Le groupe est pluriel. Pour Coco Velten, la section percussions africaines (djembé et dum dum) sera présente ! Il s’agit de morceaux issus de la musique traditionnelle ouest-africaine avec des arrangements propres au groupe. Instagram du collectif : [https://www.instagram.com/collectifbokolo/?hl=fr](https://www.instagram.com/collectifbokolo/?hl=fr) ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → La consommation et le concert ne peut pas se faire debout. Il faudra s’assoir ! → Suite aux annonces du gouvernement, le « pass sanitaire » devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. La validité des tests RT-PCR et antigéniques est de 24 heures. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

♫♫♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



