Carte Blanche Atelier – Elancourt, 20 novembre 2021, Élancourt. Carte Blanche

du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre à Atelier – Elancourt

### Carte Blanche à ### Colette Dumont et Anne-Marie de Lajudie Chaque exposition est unique et montre un parcours, une démarche personnelle. Les visiteurs découvriront ainsi la gravure et les styles et techniques propres à chacun.

Entrée libre

Exposition de deux artistes de l’atelier qui présentent ainsi leur parcours Atelier – Elancourt 6 rue du Maréchal Ferrant Elancourt 78990 Élancourt Yvelines

