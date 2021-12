Genève Alhambra Genève CARTE BLANCHE À YANN TIERSEN Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le Breton continue d’évaporer le fantôme d’Amélie Poulain en concoctant des paysages sonores immersifs d’une beauté sidérante. Yann Tiersen déploie ses mélopées cinématographiques depuis 1995 et peaufine une œuvre poignante, jouant des airs qui semblent suivre les mouvements de la nature pour en extraire les plus belles envolées. Multi-instrumentiste, le Breton s’est enfermé dans son studio sur l’île d’Ouessant pour composer une exploration poétique de mer et de brume dans une ambiance quasi spirituelle, mêlant arpèges de piano mélancoliques et nappes électroniques apaisantes. Pour sa performance à Antigel, le musicien annonce un show expérimental inédit suivi d’une création électronique exclusive dans laquelle il revisitera son répertoire d’hier et d’aujourd’hui, accompagné par un show audiovisuel orchestré par l’artiste multimédia Sam Wiehl. Attention : Billetterie par concert Concert en fin d’après-midi !

De 34.- francs à 49.- francs

Festival Antigel présente : Carte blanche à Yann Tiersen en concert à l’Alhambra le 06 février 2022 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

