Carte blanche à Wole Soyinka: Raphaël Imbert Le Mucem, 2 octobre 2021, Marseille.

Le Mucem, le samedi 2 octobre à 16:00

Le Mucem invite l’écrivain et metteur en scène nigérian Wole Soyinka pour deux journées de rencontres, lectures et concerts dédiés à son œuvre éclectique et engagée. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, il est le premier auteur africain à en avoir été honoré. Artiste prolifique, il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, des récits autobiographiques, des recueils de poèmes, des nouvelles, des romans, ainsi que des essais politiques et littéraires. Vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 [https://www.mucem.org/…/carte-blanche-wole-soyinka-prix](https://www.mucem.org/…/carte-blanche-wole-soyinka-prix)… — PROGRAMME — Grand entretien avec Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature Vendredi 1 octobre 2021 à 18h30 Entrée libre – Auditorium En savoir + : [https://www.mucem.org/…/grand-entretien-avec-wole](https://www.mucem.org/…/grand-entretien-avec-wole)… Conversation entre Wole Soyinka et Christiane Taubira En partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage Samedi 2 octobre 2021 à 16h00 Entrée libre – Auditorium Réservation obligatoire sur notre billetterie en ligne En savoir + : [https://www.mucem.org/…/conversation-entre-wole-soyinka](https://www.mucem.org/…/conversation-entre-wole-soyinka)… Raphaël Imbert et des élèves de la classe de jazz du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille accompagneront ces rencontres aux sons d’une création collective, mouvante et itinérante, de Mingus, à Ellington et Manu Dibango. Une programmation conçue en collaboration avec Annie Terrier (Les Écritures croisées).

Gratuit sur réservation

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



