Carte blanche à Vicky R la bulle café, 16 avril 2022, Lille.

Carte blanche à Vicky R

la bulle café, le samedi 16 avril à 20:00

Etape du RHC tour à la Bulle Café ! — Vicky R rappe comme elle respire. Artiste née et véritable artisan de la musique, elle fait partie de ces artistes pour qui la musique est à la fois une passion et une science dont elle se fait un peu plus savante à chaque jour qui passe. Née à Libreville au Gabon en 1996, Victoria Rousselot devient vite l’enfant des studios. Très tôt, elle passe son temps libre dans des concerts, des conférences de presse ou à interroger elle-même des beatmakers. Elle scrute le top 50, lit les actualités musicales, puis télécharge le logiciel de production FL Studio. Vicky R entame alors son apprentissage du beatmaking et sort son premier morceau « Leggo » alors qu’elle n’a que 16 ans. Ce premier banger lui ouvre les portes d’une tournée nationale, et la jeune rappeuse fait ses armes sur scène en première partie des concerts de Zaho et Dadju. Née dans « un pays hip-hop », Vicky R s’installe plus tard à Lille puis à Paris, où elle poursuit ses études et monte son propre label. En 2019, son single « Horama » lui permet de se faire remarquer sur la scène musicale parisienne. Très vite, on la retrouve aux côtés de Chilla dans l’émission Planète Rap, et sur la compilation La Relève par Deezer avec son titre « Panama » aux côtés d’artistes comme Gambi, Oboy, Tsew The Kid ou Sally avec qui elle sortira l’hymne à l’empowerment féminin « Shoot » en featuring avec Chilla, Kanis, Alicia et Joanna.

Gratuit, accès libre

Ouverture de soirée par Criss Kayji

la bulle café 44 rue d’arras, 59000 lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T01:00:00