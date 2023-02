CARTE BLANCHE A TRICIA EVY SOIREE ZOUK RETRO BAISER SALE, 24 février 2023, PARIS.

CARTE BLANCHE A TRICIA EVY SOIREE ZOUK RETRO BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 21:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Trica Evy guitare/voix, David Fackeure piano, Ralph Lavital guitare + tbc Chanteuse au registre vocal impressionnant, Trica Evy parcourt le monde avec sa musique et sa voix d’exception. Son répertoire voyage entre jazz, compositions originales, zouk et chansons françaises. Interpréter les morceaux phare de zouk des années 80-90 ? Une évidence pour Tricia Evy et ses musiciens qui se font et vous font plaisir … Son nom ? Zouk Rétro car sa musicalité et son orchestration se différencient fortement du zouk actuel. Les soirées Zouk Rétro font toujours salle comble en boite aux Antilles, alors on ramène le concept au Baiser Salé ! Des plus grands tubes des années passées, de Patrick Saint Eloi à Edith Lefel, au cœur du zouk rétro, c’est avec ses grands acolytes de toujours David Fackeur et Ralph Lavital, qu’elle vous invite à danser pour deux soirées garanties bonne humeur !

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Trica Evy guitare/voix, David Fackeure piano, Ralph Lavital guitare + tbc

Chanteuse au registre vocal impressionnant, Trica Evy parcourt le monde avec sa musique et sa voix d’exception. Son répertoire voyage entre jazz, compositions originales, zouk et chansons françaises.

Interpréter les morceaux phare de zouk des années 80-90 ? Une évidence pour Tricia Evy et ses musiciens qui se font et vous font plaisir … Son nom ? Zouk Rétro car sa musicalité et son orchestration se différencient fortement du zouk actuel. Les soirées Zouk Rétro font toujours salle comble en boite aux Antilles, alors on ramène le concept au Baiser Salé !

Des plus grands tubes des années passées, de Patrick Saint Eloi à Edith Lefel, au cœur du zouk rétro, c’est avec ses grands acolytes de toujours David Fackeur et Ralph Lavital, qu’elle vous invite à danser pour deux soirées garanties bonne humeur !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici