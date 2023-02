CARTE BLANCHE A TRICIA EVY BAISER SALE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

CARTE BLANCHE A TRICIA EVY BAISER SALE, 18 février 2023, PARIS. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. NOUVEL ALBUM « PARLER D'AMOUR »Tricia Evy guitare/voix, Paul Parizet guitare Chanteuse au registre vocal impressionnant, Trica Evy parcourt le monde avec sa musique et sa voix d'exception. Elle nous présente ce soir son tout nouvel album « Parler D'amour », accompagné de Paul Parizet. Ce nouvel opus tout en intimité « Une voix Deux guitares » est composé exclusivement de morceaux originaux. C'est une invitation à voyager au travers des différentes étapes d'une relation amoureuse. Native de la Guadeloupe, Tricia Evy ne renie pas sa filiation musicale, son répertoire voyage entre jazz swing, biguine chaloupée, zouk endiablé, rythmes caribéens tourbillonnants et chanson française…venez prendre une bonne dose d'amour ! BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

