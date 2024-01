Carte blanche à Thomas Delor, Edouard Monnin et Gabriel Midon 38Riv Jazz Club Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 22 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz, Standards — Thomas Delor (musicien « Révélation » Jazz Magazine, « élu » par Citizen Jazz, « musicien de l’année » par Libération…), batteur « rythmicien mélodiste coloriste » est réputé pour son originalité et l’exploration atypique de son instrument.

Thomas Delor emmène Edouard Monnin et Gabriel Midon dans un univers musical différent et propose un répertoire plus personnel.

Edouard Monnin : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Thomas Delor : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/62

38riv