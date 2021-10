Carte blanche à Thierry Deleruyelle Le Conservatoire de Roubaix, 25 mars 2022, Roubaix.

Carte blanche à Thierry Deleruyelle

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 25 mars 2022 à 19:00

« Hymn to freedom » est une œuvre douce et majestueuse, dont la mélodie voluptueuse et lumineuse resplendit comme un hymne à l’humanité. Fruit de la collaboration entre des élèves du collège Jean-Baptiste Lebas et des classes de formation musicale de 2nd cycle 2 de Mmes Bécaas et Rinchard, ce chœur sera accompagné par l’Orchestre des élèves de second cycle « Allegro » de Christophe Warembourg.

Entrée 4 euros

Compositeur, autour de projets pour choeurs et orchestres d’harmonie

Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord



