☀ Dernière étape du Festival, la Summer Session d’ Hip Open Dance fait la part belle aux danses Hip Hop… en plein air ! Rendez-vous sur le parvis du FLOW du 2 au 4 juillet pour découvrir, partager et danser ! Carte Blanche à Théodora (Cie Art-track / ghetto style), artiste accompagnée à l’année au FLOW pour découvrir son univers et ses affinités du moment ! (Gratuit) —- 14h • DJ Set 14h30 • Démos, Showcase rap & Danse, Initiations danses BATTLE 18h • Jam

