Carte blanche à Stanislas Nordey Théâtre Ouvert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Carte blanche à Stanislas Nordey Théâtre Ouvert, 27 mai 2023, Paris. Le samedi 27 mai 2023

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant De 4€ à 6e Un meurtre c’est fait pour que quelque chose s’arrête. Est-ce que c’est possible que les choses s’arrêtent, que ce ne soit pas toujours le même aplat de tout, sur le même ton, à la même vitesse qui vous avale, irrespirable, le souffle court, ne plus avoir d’oxygène au cerveau à force, est-ce que c’est possible que tout le monde se taise, que le bébé se taise, que sa mère se taise, que le dealer se taise, que les flics se taisent, que les juges se taisent, que tous ils se taisent. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent de lui, il leur donne son corps, mais qu’il puisse se taire, qu’ils le laissent ne plus répondre. Texte Constance Debré

Édition Flammarion

Mise en voix Stanislas Nordey Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/carte-blanche-a-stanislas-nordey-4/ 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/carte-blanche-a-stanislas-nordey-4/

DR

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Ouvert Adresse 159 Avenue Gambetta Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Ouvert Paris

Théâtre Ouvert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carte blanche à Stanislas Nordey Théâtre Ouvert 2023-05-27 was last modified: by Carte blanche à Stanislas Nordey Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert 27 mai 2023 Paris Théâtre Ouvert Paris

Paris Paris