Carte blanche à Sophie Chauveau Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Carte blanche à Sophie Chauveau Aix-en-Provence, 28 janvier 2022, Aix-en-Provence. Carte blanche à Sophie Chauveau Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

2022-01-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-28 19:45:00 19:45:00 Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 15 15 Elle est notamment la célèbre autrice de l’ouvrage « Picasso, le regard du minotaure » (2017), mais également de « La Passion Lippi » (2004) qui sera le point de départ de la conférence. L’Hôtel de Caumont a le plaisir de recevoir la romancière, biographe, essayiste et metteuse en scène Sophie Chauveau pour une carte blanche sur la question « Qui a inventé la Renaissance ? ». +33 4 42 20 70 01 https://www.caumont-centredart.com/ Elle est notamment la célèbre autrice de l’ouvrage « Picasso, le regard du minotaure » (2017), mais également de « La Passion Lippi » (2004) qui sera le point de départ de la conférence. Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Ville Aix-en-Provence lieuville Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence