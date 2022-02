Carte blanche à Shabaaz la bulle café, 16 février 2022, Lille.

Carte blanche à Shabaaz

la bulle café, le mercredi 16 février à 20:00

Retour des concerts debout ! Pour l’occasion, le FLOW s’exporte à la Bulle Café et convie Shabaaz Mystik à nous faire découvrir son nouvel album —- Nzimitik, mot magique créé par Shabaaz Mystik pour nous offrir son nouvel album est comme une trace de ses différentes facettes, ses fragments de vie, un fin mélange fusionnel de ses essences pour parvenir à l’harmonie. Le Ndzimi dans son Congo Brazzaville natal, c’est le conteur, celui qui transmet, le dépositaire de mémoire, l’évocateur de hier, d’aujourd’hui et de demain. Shabaaz Mystik, au cours de son parcours artistique riche en voyages et en rencontres spirituelles de cet ailleurs qui se trouve en réalité au fond de nous tous, a au fil du temps construit son univers. De fragments sonores en fragments de paroles, de peintures, de poésies, de danses et de mouvements, de spiritualités et de mysticismes, Shabaaz Mystik a donné naissance à sa vision du temps et de l’espace au travers des traces de vie, de mots et de musiques qu’il a composé pour cet album. Ndzimitik, fusion parfaite de tous les éléments qui composent l’album et l’artiste qu’est Shabaaz Mystik.

Gratuit – accès libre

Release party de Ndzimitik

la bulle café 44 rue d’arras, 59000 lille Lille Lille-Moulins Nord



