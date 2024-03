Carte blanche à Seksion Maloya avec Mouvman Alé Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 14h00 à 20h30

.Tout public. gratuit sous condition

Une journée aux couleurs de la Réunion !

Le Point Fort donne carte blanche à Seksion Maloya pour une journée aux couleurs de la Réunion qui vient clore le cycle d’ateliers fanfare et kèr maloya débuté à la dernière rentrée. Initiation danse, poésie, concert du kèr et de la fanfare maloya seront couronnés par le show du groupe révélation de chanson soft-expérimentale réunionnaise Mouvman Alé et d’un grand moment festif, musical et convivial avec le kabar qui clôturera la soirée.

PROGRAMME

14h30 – 15h30 • Initiation danse avec Lilie danse le monde

15h30 – 16h • Poésie réunionnaise avec Stella Fon’Ker

16h – 16h30 • Kèr Maloya

16h30 – 17h • Fanfare Maloya

17h30 – 18H45 • Mouvman Alé

18h45 – 20h30 • Kabar Seksion Maloya

★ Cuisine réunionnaise de Kossaïdi pour se restaurer sur place

★ Jeu-concours de Billets Discount pour faire gagner 2×150 euros en bons à valoir sur l’achat d’un billet d’avion

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/seksion-maloya-mouvman-ale/ https://www.facebook.com/events/307488515242322 https://www.facebook.com/events/307488515242322

