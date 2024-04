Carte blanche à … Sarah Lévêque Courseulles-sur-Mer, lundi 22 avril 2024.

La Ville donne carte blanche à Sarah Lévêque !

Du 22 au 29 avril, retrouvez une nouvelle édition de Carte blanche à … qui sera cette année consacrée à Sarah Lévêque.

Qui est Sarah Lévêque ?

Artiste, plasticienne et art-thérapeute normande, elle a notamment réalisé de nombreuses peintures sur les vitrines des commerces de Courseulles.

Le programme

– Une exposition de dessins, photos et réalisation d’enfants soldats, inspirée de ses voyages en République Dominicaine du Congo et de son engagement pour la défense du droit des enfants Tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi de 10h à 12h Gratuit et ouvert à tous.

– Une exposition Ma maison, mon corps , composée d’une série de 28 dessins et d’une douzaine de toiles grand format Tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi de 10h à 12h Gratuit et ouvert à tous.

– La réalisation en live d’une fresque festive spéciale 80ème anniversaire du débarquement. Elle sera dessinée sur les baies vitrées de la salle Quiquemelle et sera en lien avec l’histoire de la salle et de la Ville Toute la semaine ¬– Gratuit et ouvert à tous.

– Des ateliers participatifs à la réalisation de la fresque Le lundi 22 et le mardi 23 de 10h à 12h à partir de 10 ans Places limitées Inscriptions obligatoires à communication@ville-courseulles.fr Gratuit.

– Une répétition ouverte du spectacle Mama Tshitshi dont la scénographie sera réalisée grâce aux différents éléments qui composent l’exposition Enfants soldats Le samedi 28 avril à 16h Gratuit et ouvert à tous.

Alors rendez-vous à la salle Quiquemelle pour une parenthèse artistique !

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-29

Place du Marché

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

