Carte Blanche à Samira Negrouche Médiathèque Gambetta,Orléans, 10 mars 2022, Orléans.

Carte Blanche à Samira Negrouche

du jeudi 10 mars au samedi 19 mars à Médiathèque Gambetta, Orléans

### **« L’objectif de toute œuvre artistique, c’est de créer des liens avec l’autre. » Samira Negrouche.** ### **Dans le cadre du Printemps des poètes, de la semaine de la francophonie et de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme:** ### **Carte Blanche à Samira Negrouche** ### **du 10 au 19 Mars à la Médiathèque d’Orléans** Samira Negrouche, « qui a renoncé à sa carrière de médecin pour se consacrer entièrement à l’écriture, est l’une des plus talentueuses représentantes de la nouvelle génération d’auteurs au Maghreb. Influencée aussi bien par Rimbaud et Du Bellay que par les grands écrivains algériens du XXe siècle comme Mohammed Dib et Yacine Kateb, les poèmes en langue française de Samira Negrouche enjambent la Méditerranée. Son travail reprend le fil d’une histoire commune entre la France et l’Algérie qui, malgré les tragédies du passé et les incertitudes du présent, ne s’est jamais rompu ». (Paris Match, juillet 2012) La poésie algérienne s’inscrit dans le cours d’une histoire et d’une géographie singulières, à la croisée de deux pays, de trois langues sur de multiples rives : celles de la Méditerranée. Comme ses origines, plurielles, elle se déploie et s’est toujours fait entendre, malgré ou contre ses ennemis, qui, trop souvent, en étouffèrent les échos.

Entrée libre

Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T19:00:00