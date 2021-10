Carte blanche à Rimkhana & Mehsah FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 9 octobre 2021, Lille.

Carte blanche à Rimkhana & Mehsah

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 9 octobre à 20:00

En prévision de la sortie de “Mon Ecole” pour la fin d’année, Rimkhana & Mehsah investissent la bulle et ramènent les copains. Au programme de cette carte blanche, du rap, du rap et du rap : on y croisera pêle-mêle Kekro, Pilon, Nyda, La Chronik ou encore Lesram ; Clins d’œil à la carrière de Rimkhana qui, s’il sort cette année son premier album est (très) loin du coup d’essai. La suite en bio Gratuit x sans réservation —– Rimkhana : Issu du quartier du Pile, plus précisément. Il est bercé par le Hip Hop des années 90/2000. Il utilise très tôt ce moyen d’expression et revendication, qui deviendra une passion. Il acquiert ses premières armes en 2002 avec le groupe « Gang 2 Roubaix », composé de 3 rappeurs et 2 DJ, pour ensuite en 2010 se lancer en solo. Deux mixtapes sortiront « Bienvenue dans ma zone» et « VTFE ». Rimkhana s’est ouvert à différents styles par amour du rap, mais aussi, afin de se sentir en constante progression et d’acquérir toujours plus de technique. Mehsah : Mehsah est un beatmaker/producteur âgé de 27 ans originaire de Lille. Il fait ses premiers pas dans le milieu du rap au sein du groupe LA CHRONIK qu’il a commencé à produire en 2010. En plus du beatmaking, l’enregistrement et mixage le passionnent et il devient un vrai couteau suisse avec le temps. Passionné de machines vintages, il fabrique souvent autour des machines légendaires du hip-hop comme les sampleurs suivants : EMU – SP1200 // Akai s-950 // Ensoniq EPS16+ … Le style de Mehsah est très orienté vers l’émotion et ce qui fait ” voyager ” le tout mélangé avec une belle couleur vintage ! Cette cuisine lui à permis de collaborer avec de nombreux artistes comme JUL, PLK, Furax Barbarossa, Zikxo, 44 Gringo…

Gratuit – accès libre

Teuf en l’honneur de la sortie de leur projet commun : Mon école

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T23:59:00