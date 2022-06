Carte blanche à Rémi Abram

2022-06-25 19:30:00 – 2022-06-25 15 Rémi Abram, saxophoniste ténor et soprano, est à la tête d’un quartet très inspiré be-bop / hard-bop.



Reconnu par la presse spécialisée comme le digne héritier de Coltrane et Rollins, Rémi Abram explore les limites des arpèges vertigineux que l’on nomme « jazz-hot ». Samedi 25 juin Carte blanche à Rémi Abram au Roll’Studio. Rémi Abram, saxophoniste ténor et soprano, est à la tête d’un quartet très inspiré be-bop / hard-bop.



