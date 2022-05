Carte blanche à Raphaël Imbert & la Compagnie Nine Spirit Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement

Rhône

Carte blanche à Raphaël Imbert & la Compagnie Nine Spirit Lyon 5e Arrondissement, 26 juillet 2022, Lyon 5e Arrondissement. Carte blanche à Raphaël Imbert & la Compagnie Nine Spirit Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement

2022-07-26 – 2022-07-26 Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille

Lyon 5e Arrondissement Rhône EUR 27 27 Fidèle aux Nuits de Fourvière, Raphaël Imbert , saxophoniste et compositeur a carte blanche pour un jazz direction sud démontrant le dynamisme de la cité phocéenne, capitale de la Méditerranée, épicentre des métissages les plus créatifs. Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 5e Arrondissement Adresse Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Ville Lyon 5e Arrondissement lieuville Odéon de Fourvière 6 Rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-5e-arrondissement/

Carte blanche à Raphaël Imbert & la Compagnie Nine Spirit Lyon 5e Arrondissement 2022-07-26 was last modified: by Carte blanche à Raphaël Imbert & la Compagnie Nine Spirit Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement 26 juillet 2022 Lyon-5E-Arrondissement rhône

Lyon 5e Arrondissement Rhône