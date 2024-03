Carte blanche à Pierre Rigal Palais de la porte dorée – Musée de l’histoire de l’immigration Paris, samedi 18 mai 2024.

Pour la 20e Nuit européenne des musées, revivez un match de football historique, laissez-vous surprendre dans le Musée national de l’histoire de l’immigration et vivez le Palais au rythme d’une danse effrénée !

Chorégraphe majeur de la scène française et internationale, Pierre Rigal est venu à la danse après un parcours de sportif de haut niveau en athlétisme. Dès ses débuts, son rapport à l’univers sportif nourrit une partie de son travail et lui permet d’établir des parallèles entre le sport et les arts du spectacle. De fait, les notions de performance, de préparation physique et mentale, de dépassement de soi traversent les deux univers.

Pour la Nuit européenne des musées 2024, Pierre Rigal et 15 danseurs de sa compagnie proposent un programme inédit composé d’extraits de spectacles, de danses impromptues, de courses dansées.

Palais de la porte dorée – Musée de l’histoire de l’immigration 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 53 59 58 60 http://www.palais-portedoree.fr https://www.facebook.com/PalaisdelaPorteDoree;https://twitter.com/PPDoree Le Palais de la Porte Dorée constitue un ensemble Art Déco exceptionnel, classé au titre des monuments historiques, signé par des grands noms : Laprade, Ducos de la Haille, Janniot, Sube, Prouvé, Ruhlman…Construit pour l’Exposition coloniale internationale de 1931, le Palais abrite un Aquarium tropical depuis son origine et, depuis 2007, un musée dédié à l’histoire de l’immigration en France. Métro 8 / Tram 3 station Porte Dorée / Bus 46

©pierregrosbois.com