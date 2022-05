Carte blanche à Philippe Haguenier, dans le cadre des concerts du dimanche Joué-lès-Tours, 15 mai 2022, Joué-lès-Tours.

Carte blanche à Philippe Haguenier, dans le cadre des concerts du dimanche Joué-lès-Tours

2022-05-15 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 12:00:00 12:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Musicien tourangeau connu et reconnu… ce batteur a bâti sa carrière musicale comme un pont jeté au-dessus de la Loire. Le fleuve de la ballade et du swing tour à tour calme et impétueux, portera pour l’occasion les artistes, amis de surcroît, animés et passionnés comme leur capitaine de concert.

+33 2 47 78 42 00

PHILIPPE HAGUENIER

Joué-lès-Tours

