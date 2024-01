CARTE BLANCHE À PHILIPPE BIANCONI Salle Cortot Paris, lundi 4 mars 2024.

Philippe Bianconi, PianoClément Lefebvre, PianoImaginée comme une carte blanche, cette soirée met à l’honneur Philippe Bianconi, illustre professeur de l’École et grand soliste international.A l’occasion de la sortie de son intégrale Ravel chez La Dolce Volta, il nous invite au voyage à travers les œuvres de ce compositeur cher à ses yeux.Si Maurice Ravel a enrichi le répertoire pour piano de quelques immenses chefs-d’œuvre, il n’en est pas moins un prodigieux orchestrateur.Toujours intimement liés dans sa musique, le piano et l’orchestre se nourrissent et évoluent ensemble. Les pièces de Ma Mère l’Oye écrites pour quatre mains ont été génialement orchestrées après avoir été imaginées pour le piano.La Valse en est aussi un exemple éclairant. Commandée à l’origine par Diaghilev pour les Ballets Russes, Ravel l’a pensée et conçue comme une œuvre orchestrale. Il n’en a pas moins d’abord livré deux versions : l’une pour piano seul et l’autre pour deux pianos.Afin de souligner cette dimension musicale et de parfaire le voyage sonore, Philippe Bianconi a fait appel à Clément Lefebvre, jeune et magnifique ravélien, dont l’album consacré au compositeur (Evidence Classics -2021) a été encensé par tous les critiques.Une soirée flamboyante avec l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle !Producteur : Ecole normale de musique de ParisPROGRAMMERavelExtraits des Miroirs et du Tombeau de Couperin (pour piano seul)RavelMa Mère l’Oye (pour piano à quatre mains)EntracteRavelRhapsodie Espagnole (pour deux pianos)RavelLa Valse (pour deux pianos)

Tarif : 12.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-03-04 à 20:00

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75