Carte blanche à Park Dong-Soo au musée Guimet Musée Guimet Paris, 24 mai 2023, Paris.

Du mercredi 24 mai 2023 au lundi 18 septembre 2023 :

.Public adultes. payant

Collections permanentes et expositions temporaires : 11,50 € (plein), 8,50 € (réduit). Seconde visite gratuite dans les 14 jours qui suivent la date d’achat du billet.

A travers une spectaculaire installation dans la rotonde du 4e étage du musée, l’artiste coréen Park Dong-Soo est invité à marquer son retour sur la scène artistique internationale, après quinze années passées dans un ermitage de la région d’Haemi (Corée du Sud).

Park Dong-Soo crée depuis le début des années 1990 des environnements lunaires, inspirés par la cosmogonie et l’étude des origines de l’univers – notamment la collision des planètes et les éruptions volcaniques. Né à Seosan en Corée du Sud en 1964, il s’installe à Paris en 1990 pour étudier les arts plastiques à l’École des Beaux-Arts de Versailles puis à l’Université Paris 8. Il quitte la France en 2008, rattrapé par la nostalgie de son pays, où il vit aujourd’hui près de la nature.

La peinture de Park Dong Soo est duelle : ses toiles et installations sont noires et blanches, avec quelques touches colorées, recouvertes de peinture acrylique, à l’huile, de crépi, d’encre de Chine, dans une matière tantôt épaisse et dense, tantôt parfaitement lisse. À la fois profondément gestuelle, comme jetée sur la surface, elle crée des coulures et des éclaboussures, où l’artiste donne à voir des explosions, une énergie primitive, un chaos abstrait : un univers en expansion mêlant l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Tout ce chaos est en fait très précis et organisé, l’architecture de la rotonde du musée Guimet étant utilisée comme un planétarium, ou comme un utérus, la matrice originelle de son univers : Park Dong-Soo cherche à évoquer le moment précis où commence la création, ce moment suspendu et mystérieux où l’étincelle se produit. C’est autant la recherche d’une universalité que la quête de soi et de sa place dans le cosmos que l’artiste nous donne à voir.

Musée Guimet 6 Pl. d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/event/carte-blanche-a-park-dong-soo/ https://www.guimet.fr/event/carte-blanche-a-park-dong-soo/

