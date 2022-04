CARTE BLANCHE À PALOMA COLOMBE 6Mic, 21 mai 2022, Aix-en-Provence.

CARTE BLANCHE À PALOMA COLOMBE Une proposition de Benoît Hické. —- Réalisatrice du documentaire Planet Malek sur le compositeur algérien Ahmed Malek, Paloma Colombe s’est aussi faite remarquer dans le Nova Club sur Radio Nova, où elle est chroniqueuse. La DJ, artiste sonore et curatrice musicale exalte sa biculturalité – Française-Algérienne, Provençale-Amazigh – à travers des mixes en forme de grands souks percussifs et électroniques. Le 6MIC a la joie de l’inviter à une carte blanche exceptionnelle, le samedi 21 mai, qui sera l’occasion de la rencontrer à travers ses choix de films et une invitation adressée à Lara Sarkissian, figure de la scène musicale underground américaine, qui livrera son premier DJ set en France. – Projections 15h > 19h30 // Entrée libre Rencontre 19h30 // Entrée libre DJ Set 21h00 > 03h00 // Tarifs : 15€ / 12€ – **Projections** > “Brave” de Wilmarc Val France 2021 – 25min. VOSTF Quand une prêtresse vaudou haïtienne, une Mambo, meurt, c’est aux enfants de célébrer la divinité qu’elle servait. Il est temps pour ma mère de revenir au pays pour accomplir ce rituel en l’honneur de ma grand-mère défunte. > Planet Malek de Paloma Colombe France 2019 – 20min. D’Ahmed Malek, les Algériennes et les Algériens ont oublié le nom, mais pas les mélodies entêtantes. Celui qu’on surnomme le «Ennio Morricone d’Alger» a composé la musique de plus de deux cents films. > Leur Algérie de Lina Soualem France 2020 – 72min. Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ils étaient venus ensemble d’Algérie en Auvergne il y a plus de 60 ans et avaient traversé cette vie chaotique d’immigrés – **Rencontre** Conversation publique avec Paloma Colombe et Lara Sarkissian. Une proposition de Benoît Hické, programmateur (co-directeur artistique de FAME – festival international de films sur la musique + Tënk) et enseignant. – **DJ Set** Paloma Colombe «Il y a pousse-disque et DJ, ambianceurs et créateurs. Paloma Colombe fait sans conteste partie des artistes des platines, qui renouvellent l’esthétique du dancefloor. Lara Sarkissian «Lara Sarkissian est une figure de la scène musicale underground aux Etats-Unis. Co-fondatrice du (feu) label Club Chai avec 8ulentina, elle renouvelle l’esthétique de la musique électronique en assumant pleinement son héritage multiculturel : Lara est originaire d’Arménie, tout en étant profondément influencée par la Club Music US et la scène Queer à laquelle elle appartient et dont elle se revendique. – Tarifs DJ SET : 15€ / 12€ Billetterie : [[https://bit.ly/376EZjX](https://bit.ly/376EZjX)](https://bit.ly/376EZjX) – Ouverture des portes : 14h30 Bar & Restauration sur place

