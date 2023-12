Carte blanche à Olga Amelchenko 38Riv Jazz Club Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Olga Amelchenko Quartet — Jazz, Compositions

Créé en novembre 2015, le Olga Amelchenko Quartet réunit de jeunes musiciens de la scène jazz berlinoise et parisienne. Traversant les barrières et les frontières, ils établissent une communication vivante à travers la musique et aspirent à une forme d’expression multiculturelle.

Olga Amelchenko : saxophone alto

Enzo Carniel : piano

Etienne Renard : contrebasse

Jesus Vega : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/35

